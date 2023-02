Dimitri Michaux, Syllogomanie, au Musée de la Photo à Charleroi.

L’espace encombré de la maison ne facilite pas le travail du photographe qui ne dispose pas de recul nécessaire. La lumière n’est pas idéale, non plus, car les fenêtres sont occultées par la présence d’objets sur les tablettes. Dans les photos, les personnes se tiennent debout, la seule position possible vu la réduction des espaces de vie. Malgré les conditions difficiles de la prise de vue, Dimitri Michaux parvient à rendre le trop plein de choses qui se déploie au-delà des murs de la maison et investit la terrasse et le jardin. Exposition au Musée de la Photographie à Charleroi jusqu’au 21 mai.

Dimitri Michaux au micro de Pascal Goffaux.