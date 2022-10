Dimitri Fourny, ex-bourgmestre de Neufchâteau, bel et bien renvoyé en correctionnelle

Dans l’affaire dite des "fausses procurations à Neufchateau" lors des élections communales d'octobre 2018, Dimitri Fourny et les 22 autres inculpés du dossier sont renvoyés en correctionnelle. La Chambre des mises en accusation de Mons l’a confirmé ce lundi, rejetant l’appel intenté par les inculpés contre une décision identique rendue par la Chambre du conseil en avril 2022.

En cause, une fraude présumée aux procurations électorales au nom de résidents d’une maison de repos de Neufchâteau; au total dix-huit procurations entachées d’irrégularités, autant de voix qui avaient profité à l’ancien député-bourgmestre Dimitri Fourny, inculpé avec certains de ses colistiers, un responsable de CPAS et la directrice du home pour faux et usage de faux, abus de confiance, avec la circonstance d’abus de faiblesse d’une personne en situation de vulnérabilité, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs. Dimitri Fourny a toujours indiqué ne rien avoir à se reprocher.

La suite ce sera donc dans les prochains mois devant le tribunal correctionnel. Aucune date n'est encore programmée pour le moment.