Dimitri De Condé écope de 2 matches effectifs de suspension après les incidents de Genk-Anderlecht

Le Comité disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA) a infligé une suspension de deux matches effectifs, plus deux avec sursis, au directeur sportif de Genk, Dimitri De Condé, à la suite des incidents ayant émaillés la rencontre face à Anderlecht le 3 septembre dernier en championnat, a annoncé l'URBSFA mardi.

De Condé est sanctionné pour son comportement pendant et après le match contre Anderlecht qui s'est soldé par un partage (1-1). Selon le rapport de l'arbitre, les infractions ont commencé à la 15e minute après le deuxième carton jaune reçu par Bonsu Baah, le joueur ghanéen de Genk. Dimitri De Condé aurait alors "crié et gesticulé sauvagement" en direction du quatrième officiel. À la mi-temps, le directeur sportif du Racing s'en est pris verbalement à l'arbitre Bram Van Driessche. Après la rencontre, il a également provoqué Jan Vertonghen comme les images de télévision l'ont démontré. Toujours selon le rapport de l'arbitre, il aurait poussé le capitaine anderlechtois dans le couloir des vestiaires et Van Driessche a dû s'interposer entre les deux hommes. Dans un premier temps, le Parquet de l'Union belge avait proposé une suspension de trois matches effectifs mais le Comité disciplinaire a opté pour une sanction de deux rencontres effectives en plus de deux matches avec sursis.