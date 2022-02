Dimitri Chostakovitch et Mieczyslaw Weinberg, l'histoire d'une amitié

Le 27 février à 10 h

Ce matin nous sommes en compagnie de Dimitri Chostakovitch et de Mieczyslaw Weinberg. C'est l'histoire d'une amitié entre deux artistes de grand talent. C’est aussi l’histoire d’une solidarité indéfectible entre eux. Nous verrons, en particulier, comment Chostakovitch a soutenu Weinberg, qui était plus jeune que lui de 13 ans. Les deux artistes ont aussi beaucoup échangé au sujet de la musique. Ils se jouaient leurs créations, ils échangeaient leurs avis. Weinberg était un excellent pianiste. Il a souvent participé aux premières auditions d’œuvres de Chostakovitch, parfois aux côtés du compositeur. Il dit qu’il a énormément appris auprès de lui. Il confie : " Je suis un élève de Chostakovitch, quoique je n'aie jamais pris de leçons auprès de lui, je me considère comme son élève, de chair et de sang.”