Diminution du nombre de chômeurs en janvier : moins 4,1%

Du point de vue géographique, la plus forte baisse est constatée en Flandre, avec une diminution de 9,2% du nombre de chômeurs complets.

La Région wallonne et celle de Bruxelles-Capitale n’ont connu qu’une légère décrue, de 0,9%. Le chômage de courte durée (moins d’un an) a augmenté de 9,8% en janvier 2023 par rapport à janvier 2022 tandis que ceux de moyenne durée (entre un et moins de deux ans) et de très longue durée (deux ans et plus) ont fortement diminué, de respectivement 12,9% et 9,4%.

La moitié des chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emplois en janvier cherchaient un emploi depuis deux ans et plus tandis qu’un peu plus d’un tiers (35%) pointait au chômage depuis moins d’un an. Enfin, le chômage temporaire a diminué de 61,1% en un an, une chute expliquée par l’Onem par le fait qu’en janvier 2022, le régime assoupli pour force majeure corona était toujours d’application. Pour l’instant, un régime est mis en place pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie mais il est moins utilisé que lors de la pandémie, relève l’Onem. "En janvier 2023, on note 16.708 paiements pour ce régime. C’est déjà (une) baisse par rapport au mois dernier, où leur nombre était encore de 18.104."