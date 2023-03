Plus de trois quarts (77,4%) des emplois vacants se retrouvent dans les cinq secteurs économiques suivants: le secteur non-marchand, les sciences et services, l'industrie, le commerce et la construction.

Le taux de vacance d'emploi diminue principalement dans les secteurs de la construction (-1,57 point de pourcentage), des activités immobilières (-1,27 pp), des autres services (-1,14 pp) et du commerce (-1,11 pp). Il devient le plus élevé dans le secteur de l'hébergement et la restauration (8,2%) et le plus faible dans celui des activités immobilières (1,8%).