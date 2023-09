Diminution des vols de câbles sur le réseau ferré depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année 2023, Infrabel a été victime de 85 vols de câbles, ce qui représente une nette diminution par rapport à l'année dernière, indique le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet.

En 2022, le gestionnaire du réseau ferroviaire avait enregistré 466 vols de câbles. Ceux-ci avaient engendré 33.169 minutes de retard, soit plus d'1h30 chaque jour. Outre l'impact sur la ponctualité, les vols de câbles représentent un coût financier important pour la société ferroviaire avec près de 7 millions d'euros en 2022. Depuis le début de 2023, 11.202 minutes de retard ont été enregistrées sur le réseau ferroviaire, avec 1887 trains impactés. Selon les chiffres communiqués par Infrabel les années précédentes, les minutes perdues s'élevaient à 4121 en 2021, 3633 en 2020, 15.358 en 2019 et 51.675 en 2018.

"Ces vols de câbles sont une des causes importantes des retards que subissent les trains de la SNCB. C'est la raison pour laquelle je salue ces résultats encourageants. Mais il convient de rester très vigilant et de continuer à développer toutes les mesures qui permettront encore d'améliorer ces chiffres et d'aussi mettre en œuvre les autres actions et les investissements qui nous permettront d'améliorer la fiabilité de notre service ferroviaire", commente le ministre dans un communiqué.