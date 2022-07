Diminution des ventes de maisons en Wallonie, Sum vous explique pourquoi

Pour la première fois depuis des années, le prix des maisons est moins cher que l’inflation en Wallonie. Dans Le 8/9, Sum vous livre une analyse complète et pleine d’humour de la situation de l’immobilier dans cette région.

Les Belges sont réputés pour avoir une brique dans le ventre. Selon une étude récente, 70% des Belges sont propriétaires, cette étude explique également que les ménages d’une personne, les jeunes, les sans-emploi sont moins nombreux à être propriétaires et ça, c’est une surprise.

Ces dernières années, le prix de l’immobilier n’a cessé d’augmenter :

Certains n’hésitant pas à vendre leur appartement situé à Dampremy, au prix d’une résidence secondaire sur la Côte d’Azur.

Sum souligne également la difficulté d’obtenir un crédit bancaire. Avant les banques prêtaient aisément jusqu’à 110% de la somme nécessaire pour permettre de couvrir les frais de notaire ou des travaux. Aujourd’hui, c’est plus compliqué d’obtenir un prêt :

Il faut avoir minimum 2 jobs stables, un apport considérable, des parents qui sont garants, la moitié d’un poumon et la promesse d’une nuit avec ta femme.

Depuis peu, les ventes de maisons diminuent en moyenne de 2% en Wallonie. Rien d’inquiétant confie Sum qui nous rappelle que lorsqu’il perd 2 kg il ne tombe pas forcément dans l’anorexie. S’il y a moins de ventes, c’est peut-être parce que les gens ne veulent plus vendre. Une maison ça rassemble les souvenirs d’une vie, on s’y marie, on y fait des enfants, on y enterre des cadavres…

On souhaite bon courage à toutes celles et ceux qui veulent devenir propriétaires, ou qui veulent vendre leur bien.