Avec la crise ukrainienne, les prix du carburants battent tous les records. Le diesel a franchi la barre des 2€ et l'essence pourrait faire de même dans les prochains jours. Le gouvernement envisage de baisser les accises, mais de combien? Déclic a voulu y voir clair.

Les accises représentent aujourd'hui 60 centimes par litre

Prenons d'abord quelques points de repère. Aujourd'hui, pour un litre de diesel vendu à la pompe à 2,08 €, 92 centimes servent à payer le carburant lui-même et 18 centimes rémunèrent la distribution. Le reste ce sont des taxes et cotisations: 36 centimes de TVA et 60 centimes d'accises ainsi qu'une toute petite part pour financer la constitution de réserves stratégiques (APETRA).