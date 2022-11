Diminués et sans repères, les Bleus restent-ils les favoris de la Coupe du monde ?

Membres du club des favoris, selon nombre d'observateurs et concurrents, les champions du monde français et leurs stars offensives abordent néanmoins le Mondial 2022 sans repères ni certitudes, minés par les blessés... De quoi redéfinir leur statut avant d'entrer en lice mardi contre l'Australie ?

L'hécatombe

Paul Pogba et N'Golo Kanté absents de longue date, Presnel Kimpembe forfait de dernière minute comme Christopher Nkunku : ces dernières semaines, la malédiction des blessures s'est abattue sur les Bleus, qui ont pris mercredi leurs quartiers à Doha.

Cette situation redessine totalement l'effectif, composé d'uniquement 10 champions du monde en titre, aucun au milieu de terrain. Et la liste définitive présente une équipe rajeunie et en partie inexpérimentée au niveau internationale, avec 12 joueurs comptant chacun moins de 10 sélections.

L'absence de préparation en amont de la compétition n'arrange pas les affaires des jeunes pousses, contraints de s'adapter rapidement. "Il y a de jeunes joueurs qui émergent, s'ils sont là c'est parce qu'ils le méritent. Nul doute qu'ils seront prêts à répondre aux exigences", assure le capitaine Hugo Lloris dans un entretien à l'AFP. "Ils se connaissent tous très bien."

Les Bleus vont ainsi beaucoup compter au Qatar sur Aurélien Tchouaméni (22 ans) au milieu de terrain, tandis que Dayot Upamecano (24 ans) et Ibrahima Konaté (23 ans) ont été désignés comme titulaires potentiels en défense.

Les errances tactiques

L'infirmerie n'est pas le seul motif d'inquiétude pour les champions du monde. Depuis l'Euro à l'été 2021, avec une élimination dès les huitièmes de finale, ils n'ont pas trouvé la bonne formule, avec des rassemblements en dents de scie et des revirements tactiques.

Le sélectionneur Didier Deschamps a tenté, jusqu'au mois de septembre, de mettre sur pied une défense à cinq avec des latéraux très offensifs, censés donner à son trio d'attaque (Griezmann, Benzema, Mbappé) une meilleure proximité. Mais malgré une victoire probante en Ligue des nations en octobre 2021, les Bleus se sont rarement montrés rassurants.

"On a été en difficulté, très souvent en déséquilibre", a remarqué Deschamps, promettant un retour à une défense à quatre au Qatar, où ils débarquent après une série inquiétante d'une seule victoire en six matches, ponctuée d'une déroute 2-0 en septembre au Danemark.

La piqûre de rappel va-t-elle fonctionner ? "On n'a jamais été meilleurs que dans l'adversité. C'est le prétexte pour souder le groupe très rapidement", assure à l'AFP Youri Djorkaeff. "En 1998, notre jeu et le sélectionneur (Aimé Jacquet) étaient attaqués et ça nous a soudés."

Un statut lourd à porter

L'histoire récente peut faire peur aux Bleus : les trois précédents champions en titre ont tous chuté au premier tour du Mondial suivant, que ce soit l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018.

"Ce n'est pas ça qui va me saper le moral, bien au contraire", a asséné Deschamps. "Gagner c'est très difficile, continuer de gagner ça l'est encore plus", a appuyé le capitaine des champions du monde 1998.

De l'eau coule sous les ponts en quatre ans, les joueurs changent mais pas le statut, qui fait des tenants du titre une cible à abattre. "Depuis ce sacre en Russie, on sent des adversaires encore plus motivés à l'idée d'affronter les champions du monde", a remarqué Lloris.

Débuter le tournoi avec l'étoile de 2018 n'offre donc aucune garantie, bien au contraire.

"En entrant sur le terrain et en montrant uniquement notre maillot, on ne va pas gagner des matches. Il va falloir tout donner, être très agressifs, ça va être des matches de foot mais aussi des combats", résume le défenseur Lucas Hernandez. "Mais le doublé reste possible", dit-il à l'AFP. "On a tout pour, c'est à nous de le montrer sur le terrain."

Des individualités fortes

Les planètes ne sont pas alignées pour les Bleus, mais leur effectif comprend encore une kyrielle de stars capable d'aller décrocher la lune.

De Lionel Messi à Erling Haaland, de nombreuses figures du football placent la France sur le podium des favoris à la victoire finale, le 18 décembre à Doha, souvent en compagnie du Brésil ou de l'Argentine.

La ligne d'attaque donne surtout des frissons autour de Karim Benzema, tout frais Ballon d'Or, avec le phénomène Kylian Mbappé, l'indéboulonnable Antoine Griezmann, les jokers de luxe Ousmane Dembélé et Kingsley Coman, ou encore l'éternel Olivier Giroud.

Les Bleus ne manquent pas d'étincelles, à eux de maintenir la mèche allumée le plus longtemps possible.