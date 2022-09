Diminuer la vitesse à 100 km/h sur l'autoroute : 'écologie liberticide' ou plutôt 'liberté du parapet' ?

Les appels à la liberté face aux mesures écologiques ont tendance à laisser perplexe.

D’abord, parce que la vie en société est forcément encadrée par des règles. Et la circulation routière est justement l’exemple type d’une pratique qui ne pourrait pas exister sans règles du jeu. L’obligation de rouler à droite, c’est liberticide ? Et le permis de conduire, les feux de signalisation, ils sont liberticides eux aussi ? Et est-ce que les habitants du Royaume-Uni, de la Floride, du Québec et des Pays-bas, sont vraiment moins libres que nous parce que la vitesse maximale y est de 110 ou 100 km/h ?

Ensuite, la liberté, c’est une valeur importante. Mais ce n’est pas la seule valeur qui importe : le bien-être, la santé, la cohésion sociale, la sécurité, etc. sont autant d’autres valeurs qui doivent être mises en balance avec la liberté. C’est pour cette raison qu’il peut être raisonnable de limiter la vente d’armes pour éviter les fusillades, ou prendre des mesures sanitaires pour protéger les plus vulnérables, ou réduire nos émissions pour protéger ceux qui seront les plus impactés par le réchauffement climatique.

Plus fondamentalement, nos libertés sont et seront elles aussi affectées par les changements climatiques. Liberté d’habiter dans certaines régions rendues inhabitables par la montée des eaux, les inondations ou les canicules. Liberté d’arroser ses plantations lors de sécheresses et de pénuries d’eau…

En fait, plus on tarde à agir pour réduire drastiquement nos émissions, plus notre liberté de choisir comment gérer la crise climatique s’amenuise.

Comme le disait Vaclav Havel, l’ancien président tchèque : si l’on suit les prédictions des climatologues, "nos libertés sont équivalentes à celles d'une personne suspendue au parapet du 20ème étage". Un peu comme quelqu’un qui resterait accroché, suspendu, refusant même de lever le petit doigt pour laisser le maçon re-cimenter la corniche, en s’écriant qu’on atteint à sa liberté.

Entre ne pas lever le petit doigt, ou ne pas lever le pied de l’accélérateur, jusqu’où défendra-t-on cette liberté du parapet ?