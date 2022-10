Diminu’tifs, Je fais ce que cheveux… les jeux de mots des salons de coiffure belges en cartes interactives

Marquer sa "Tif&rence"

Dans le cas des "tifs", certains calembours sont parfois involontaires. "Je ne cherchais pas de jeux de mots, nous a ainsi expliqué Fabrice Sempels de Komunica-Tif à Eghezée. Le nom de mon salon n’est pas en rapport avec 'tif'. Le plus important pour moi dans mon commerce, c’est la communication. Alors j’ai regardé dans le dictionnaire aux alentours de ce mot-là." Fabrice a ensuite modifié l’orthographe pour se démarquer du mot original.

Après quelques coups de fil chez des professionnels, c’est bien ce qui ressort : l’amour du métier et du contact humain. "On a choisi ce nom parce que je voulais faire un salon de coiffure autrement qu’une boite à crolles et à ragots, justifie Elodie Bragard du salon La Tif&rence à La Minerie (Thimister-Clermont). On partage des recettes de cuisine, des bons plans… donc on a vraiment une manière de voir les choses différente et plus légère que dans un salon installé dans le Carré à Liège. On ne vient pas juste pour faire son brushing. On papote, on échange."

Cette coiffeuse passionnée depuis 2004 organise aussi une journée… "solid’hair" pour récolter des fonds contre la mucoviscidose. Un marathon de coiffure est prévu.