Dimi (TRIE) : une campagne de sensibilisation pour inciter au tri sélectif sur les routes wallonnes

À l'approche des départs en vacances, la Sofico, le SPW Mobilité et Infrastructures, Be WAPP et Fost Plus ont lancé une campagne de sensibilisation pour promouvoir le tri sélectif sur les aires autoroutières wallonnes.

La campagne sera affichée sur les 300 panneaux bordant les grands axes (auto)routiers du sud du pays de la mi-juin à la fin du mois de juillet.

Les 67 aires non concédées bordant les autoroutes wallonnes sont dès à présent équipées d'un dispositif permettant d'effectuer du tri sélectif, indique la Sofico. Concrètement, pour inciter les usagers à poser les bons gestes, des panneaux d'information didactiques seront installés, au moyen, par exemple, d'autocollants apposés au-dessus de chaque poubelle rappelant les déchets autorisés.

Des visuels attireront également l'attention sur le tri en mettant en scène des personnages qui incarnent le "bon geste" : Dimi (Dimi TRIE) et Lola (Lola TRENNT).