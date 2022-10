"Dimanche", un spectacle saisissant qui dresse le portrait d’une humanité en décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques

Dimanche dépeint le portrait d’une humanité, en total décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques.

Pendant près d’1h30, le public suit une équipe de reporters animaliers – totalement loufoques et attachants -, à la rencontre des animaux qui survivent comme ils peuvent. Plus rien ne tourne rond et pourtant, quand on entre dans un foyer, les gens font comme si de rien n’était, ils essaient de maintenir leur vie et leurs traditions même si l’environnement est complètement tourmenté. Ça vire à l’absurde parce que les membres de cette famille semblent éviter toute remise en cause, toute nécessité d’adaptation.

Ce spectacle est un ballet, tout s’enchaîne avec justesse et précision. Et le tout est accompagné d’une bande-son qui est elle aussi réglée au millimètre, c’est admirable.

Le résultat est époustouflant !

Si la pièce est recommandée aux enfants à partir de 10 ans, il faut les accompagner car l’histoire, sous ses allures poétiques, est atroce.

La pièce en pleine tournée européenne propose de nouvelles dates en Belgique ! "Dimanche" sera à la Maison culturelle d'Ath du 9 au 10 novembre, au Centre culturel de Verviers du 16 au 18 novembre et au Centre Culturel d'Ottignies, Louvain-la-Neuve du 22 au 26 novembre.