Dimanche teinté de soleil, giboulées, nuages et fraîcheur.

Le soleil sera souvent présent dimanche en matinée mais les températures sont glaciales : de -2° à -8°. Attention aux plaques de givre voire de verglas localement. Un ciel un peu plus nuageux est attendu en Flandre avec de petites giboulées possibles.

Après-midi, des giboulées qui pourront s’étendre jusqu’à Bruxelles et sur une partie du Hainaut. Des nuages vont se former au fil des heures sur l’ensemble du pays tandis que le soleil devrait persister en Ardenne. Les "maxima" seront en-dessous des normales de saison : entre 2 et 5° sur la moitié sud et de 5 à 9° sur la moitié nord. Le vent sera très faible de secteur nord-ouest ce matin et assez faible après-midi.

La nuit prochaine, le ciel se dégage à nouveau. Les températures vont à nouveau plonger à -2,-3° en dessous du Sillon-Sambre et Meuse en milieu de nuit, et rester légèrement positif sur la moitié nord. En seconde partie de nuit, on va gagner 1° grâce au retour des nuages par la mer du nord.

Lundi matin, le vent se renforcera nous amenant des rafales de 60 km/h sur les terres et 70 km/h au littoral voir plus après-midi. Les pluies gagneront du terrain après-midi, elles seront faibles à modérées. Les températures repartiront à la hausse avec 9 à 16°. Il y a aura peu de soleil en vue.

A partir de mardi, des perturbations vont s'enchaîner, les températures progressivement remonter et le vent va se renforcer par moment.