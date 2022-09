Dimanche sans voiture : la Stib gratuite et le dépôt de métro Erasme ouvert au public

L’entièreté du réseau Stib sera gratuit le dimanche 18 septembre à l’occasion de la journée sans voiture à Bruxelles et le dépôt de métro Erasme sera ouvert au public, annonce mardi la société bruxelloise de transports publics.

Tous les bus, trams et métros du réseau de la Stib seront gratuits à l’occasion de la journée sans voiture, qui aura lieu le dimanche 18 septembre, en point d’orgue de la Semaine de la Mobilité. Les fréquences seront également renforcées sur l’ensemble du réseau.

Afin de laisser la voie libre aux adeptes de la mobilité douce, l’ensemble du territoire de Région bruxelloise sera fermé à la circulation automobile de 09h30 à 19h00, à l’exception des détenteurs d’une dérogation, rappelle Bruxelles Mobilité.

Le dépôt de métro Erasme ouvrira ses portes au public de 10 heures à 16 heures Inauguré en 2021, d’une superficie de plus de 30.000 mètres carrés, ce bâtiment permet d’entreposer 23 rames et d’en entretenir 7. Equipé de panneaux solaires, de puits de géothermie, de systèmes de récupération des eaux pluviales et de recyclage des eaux usées, le dépôt a été conçu pour réduire au maximum son impact environnemental, précise la Stib.

"La journée sans voiture offre l’occasion de repenser ses déplacements et de découvrir les transports publics. Et qui sait, cette expérience d’une journée pourrait se transformer en une habitude de mobilité plus consciencieuse de l’environnement. C’est en tout cas l’objectif, qui est d’autant plus important au vu du contexte actuel", estime Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib.