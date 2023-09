Dimanche sans voiture à Bruxelles : plus de 230 interventions médicales, la ministre souhaite une deuxième journée en mai

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt a tiré un bilan positif de la journée sans voiture qui s’est déroulée ce dimanche entre 9h30 et 19h.

"Nous ne déplorons aucun accident important, le réseau de la stib était chargé mais pas saturé car celle-ci avait prévu des renforts. Selon la police la situation sur les grands axes était fluide, il y avait du monde qui se déplaçait dans la courtoisie, quelques accrochages sans importances", indique-t-elle dans un communiqué. "Les automobilistes qui roulaient étaient très majoritairement en possession de l’une des 15.500 dérogations."

Pour la ministre Groen, "la plus-value sociale et économique de cette journée sans voiture était à nouveau très claire. Qui n’en voudrait pas plus ? J’aimerais proposer un dimanche sans voiture chaque mois. J’ai déjà proposé aux bourgmestres de le faire en commençant avec un second lors de la Fête de l’Iris en mai mais malheureusement je n’ai pas encore réussi à les convaincre. Nous réessayerons l’année prochaine."

De son côté, le SIAMU a comptabilisé 238 interventions médicales dont 41 sur la voie publique à savoir des chutes à vélo, en trottinettes… En comparaison, la SIAMU a totalisé 188 interventions le dimanche sans voitures de l’année dernière contre 255 en 2021. Un dimanche "normal", comme le 10 septembre dernier, les interventions étaient au nombre de 173.