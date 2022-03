Dimanche on bouge ! 5 marches Adeps organisées ce 3 avril

Et si vous profitiez de ce beau week-end printanier pour sortir les baskets et chaussures de marche ? Au total, 21 marches Adeps sont organisées aux 4 coins de la Wallonie et de Bruxelles ce dimanche 3 avril ! C’est l’occasion rêvée pour passer un moment entre amis ou en famille en pleine nature. 5, 10, 15 ou 20 kilomètres, vous avez le choix et la bonne nouvelle, c’est que tous les parcours sont gratuits et accessibles à tous les types de randonneurs !

Vous hésitez encore ? Découvrez ici 6 bonnes raisons de se mettre à la marche à pieds ! La deuxième va vous surprendre !