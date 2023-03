Dimanche nuageux et légèrement humide par endroit

Dimanche nuageux : le ciel restera souvent couvert. On pourra avoir une éclaircie mais les chances sont très minimes.

Quelques ondées plus fréquentes et aléatoires restent à prévoir cet après-midi, voir quelques flocons en Ardennes. Les minima sont positifs ce matin (entre 1 et 4 degrés), alors que les maxima auront du mal à dépasser les 4° (au lieu des 8-9° attendus pour la saison).

La nuit prochaine, on prévoit quelques ondées, voir des flocons à partir de 200 m.

Lundi, on garde le même type de temps gris même si les chanceux pourront voir une ou deux éclaircies. Une petite averse ici ou là est possible, à caractère neigeux sur les hauteurs ardennaises.

A partir de mardi, une perturbation plus organisée arrive dans un ciel toujours gris avec de la pluie le matin, de la neige en Ardennes et des flocons possible à très basse altitude.

Le temps restera perturbé le restant de la semaine avec un mercredi encore neigeux sur l’extrême sud. On attend un redoux en fin de semaine avec le retour de la pluie vendredi et samedi.