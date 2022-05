9 mois après les inondations, le Château des Thermes fait peu neuve, et a réouvert ses portes depuis le 30 avril.

En seulement 5 mois, et avec la mobilisation de plus de 70 ouvriers et artisans, le château retrouve son éclat et son image de marque.

Toutes les cabines de soins ont été complètement réaménagées dans un esprit minimaliste. Le style de la piscine intérieure a été renouvelé, tout comme l’espace extérieur où l’on trouve notamment un nouveau jacuzzi.