Diluer les boissons végétales pour en finir avec les recettes trop riches en additifs

Des initiatives ont déjà été prises pour proposer aux consommateurs des recettes nutritionnellement plus saines. A Paris, le boulanger-artisan Benoît Castel prépare son propre lait d'amande, relevé par une pointe de fleur d'oranger, dans son épicerie nommée L'Alimentation.

Sur Ulule, la plateforme de financement participatif, l'entreprise marseillaise Morice propose une autre solution : diluer avec de l'eau un concentré d'amandes, en provenance d'Espagne, ou de noisettes, en provenance d'Italie ou de Turquie. Baptisée Meelk, la marque promet que la totalité du produit contient uniquement des fruits secs. Pour 50 g de concentré, on obtient un litre de boisson végétale estampillée bio, à moins d'ajouter moins d'eau quand on préfère les préparations plus crémeuses.

L'enseigne mise aussi sur le made in France. Car si la matière première n'est pas française de base, elle assure que les fruits secs ont été décortiqués et moulus dans en France avant d'être embouteillés dans de petits contenants en verre.