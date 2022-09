Dikaay remporte le concours "Rap de Chez Nous" et prépare un projet hors du commun.

Il ya quelques semaines, nous te parlions d'un concours de Rap online "Rap de Chez Nous" qui a pour ambition de mettre en avant les talents de demain principalement du monde du Rap francophone. Cet appel a reçu de nombreuses retours ainsi que l'enthousiasme de la communauté.

Après plusieurs semaines, les résultats ont été annoncés et nous avons été heureux d'apprendre que le vainqueur du concours des Nations n'est autre que l'Artiste bruxellois DIKAAY !

Dikaay est un artiste à part entière puisqu'il s'est fait connaître depuis plusieurs années dans le monde de la danse et aujourd'hui, c'est le Rap qui le propulse en avant pour de nouvelles aventures qui s'annoncent bien agitées animées d'une réelle passion pour son Art.

Sa devise depuis le premier jour et qui continue à le motiver " Débrouillard à jamais " comme dirait Damso !

Dikaay n'a pas attendu de célébrer sa victoire puisque son nouveau défi depuis le début de l'année est de réaliser une série musicale intitulée " Eko silate " (EKSLT), qui signifie " ça ne finira pas ", en Lingala.

Le nouveau clip devrait d'ailleurs sortir ce Vendredi 30 septembre à 20h sur Youtube. Dikaay est actuellement au 4e épisode de la série sorti ce 16 septembre.

Lors de notre entretien avec l'artiste, ce dernier nous promet une BIG SURPRISE pour la fin de la série EKSLT qui sera annoncée fin Octobre, Stay Tuned !!

Tu trouveras plus d'informations sur cet artiste qui promet de faire encore beaucoup de bruit en cliquant ICI & prend le temps d'écouter les projets déjà en ligne RIGHT HERE