DIIV : "J’en suis venu à me demander ce que cela signifiait d’être un musicien"

D’un point de vue créatif, c’était une période productive ?

Ben : Durant la première année, je n’ai rien su faire de créatif. C’était très étrange…

Cole : On s’est senti détachés les uns des autres alors qu’on a l’habitude de se pousser les uns les autres en termes de créativité et de productivité. Il y avait une ambiance très fermée, presque claustrophobe, et ça a affecté la musique que l’on composait à ce moment-là. Au début, toute cette vibe surnaturelle paraissait vraiment cool. Ensuite, c’est devenu un peu étrange. Et puis on a commencé à entrevoir à quoi ressemblerait la vie après la pandémie et à quel point on avait tous changé en deux ans.

Colin : Personnellement, j’ai dû prendre une longue pause introspective. Je me suis posé beaucoup de questions sur qui je suis et ce que cela signifie d’être musicien. Parce que dès que tu enlèves les tournées et la machinerie de l’industrie musicale, tu dois affronter les raisons qui te poussent à faire de la musique au quotidien. Si ce n’est pas pour les gens… Ça a ouvert la porte à un long questionnement. J’ai eu un peu de mal à appréhender tout ça pendant les premiers mois.