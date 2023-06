Digitalisation : quelles administrations consultent nos données? Mathieu Michel (MR) lance une application pour davantage de transparence

Cette question de la gestion et de l’informatisation de nos données personnelles se joue également sur la scène internationale. Et notamment le sujet (épineux) de l’intelligence artificielle. Thomas Gadisseux et Mathieu Michel sont revenus sur les enjeux.

L’enjeu économique à déployer l’intelligence artificielle est fondamental

Le Parlement européen sera lui amené dès demain à se prononcer sur un " AI Act " (Artificial Intelligence Act). Un outil (" réfléchi depuis deux ans et en activité dans deux ans"), qui est, selon Mathieu Michel " imparfait ". La Belgique le soutien néanmoins, pour que, notamment " il arrive le plus tôt possible ". " Il faut travailler sur la confiance, la régulation de l’intelligence artificielle. Une IA responsable, mieux contrôlée… Mais qui ne doit pas être brimée. On sait que l’enjeu économique à déployer l’intelligence artificielle est fondamental ".

Mathieu Michel insiste, lui, davantage sur la gouvernance dans ce domaine. Et propose, à l’Europe, un autre projet : la mise en place d’une nouvelle Agence européenne. Celle de " l’algorithme ". " L’idée est d’accompagner l’ensemble des gouvernements et des entreprises sur l’impact de l’algorithme. Objectiver aussi les craintes des uns et des autres… ". Une nouvelle agence (à l’instar de celle du médicament par exemple) à laquelle croit fortement le libéral. " On est les premiers à proposer cette agence-là ". Et Mathieu Michel de déclarer que l’idée semble titiller et intéresser déjà certains gouvernements et entreprises.