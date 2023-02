Digitalcity. brussels : de nouvelles opportunités d’emplois pour le gaming à Bruxelles

Le secteur du jeu vidéo ne cesse de grandir dans le monde et la crise sanitaire a certainement joué un rôle d’accélérateur dans cette croissance. Que ce soit pour la création de jeu vidéo, le cloud gaming ou l’Esport, il y a une explosion dans le marché global et une vraie opportunité à saisir.

Malheureusement, en Belgique, l’industrie du jeu vidéo est à la traîne par rapport à ses voisins européens. Entre 2019 et 2020 par exemple, même si les revenus qu’engendrent l’industrie du jeu vidéo avaient augmentés, le nombre d’emploi et d’entreprises existantes, eux, avaient diminués.

Et pour le secteur de l’Esport c’est pareil. En Belgique, il est presque impossible d’être joueur professionnel et de gagner sa vie correctement uniquement avec l’Esport. Le récent scandale de Sector One nous a encore prouvé que la Belgique avait encore beaucoup à apprendre dans ce milieu-là.