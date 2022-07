Digital : l’Union européenne progresse dans la numérisation, la Belgique se classe seizième

Selon l’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI pour "digital economy and society index"), édition 2022, les Etats membres de l’UE ont tous progressé dans leur numérisation durant la pandémie. Mais "ils peinent encore à combler les lacunes dans le domaine des compétences numériques, de la transformation numérique des PME et du déploiement de réseaux 5G avancés", communique la Commission européenne jeudi. Par ailleurs, l’écart entre les meilleurs élèves et les pays moins avancés en la matière est trop important, estiment les services de la Commission, même s’il y a des signes de convergence.

La Belgique se classe 16e parmi les 27, sur base de son score 2022, loin des "champions" de l’économie et de la société numériques que sont la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, quatuor de tête. "La croissance relative du pays en matière de numérique, à la lumière de sa situation de départ, est parmi les plus faibles dans l’UE", note le rapport.