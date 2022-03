"Digital Cleanup Day" : aujourd’hui, réduisez votre empreinte numérique !

Quand les gens réalisent l’impact du web et de leurs données sur l’environnement, les réactions sont souvent assez consternées. Et c’est pour cette raison qu’Anneli Ohvril a lancé cette campagne de sensibilisation : "On a beaucoup de retours différents. Le premier, c’est : "Ah bon, je ne le savais pas ! " On reçoit aussi des retours nous remerciant d’avoir créé cette journée, des gens qui nous disent que ça les rend plus heureux et satisfait. Parce qu’effacer ses données numériques, c’est aussi une façon d’organisation du travail. Parce que si tu as un ordinateur et un smartphone organisés, tu as également une vie organisée."

Cette organisation passe par des conseils très simples.

Regardez vos photos et effacez tous les doublons. Checkez aussi vos vidéos, il y en a peut-être beaucoup qui n’ont plus aucune valeur sentimentale pour vous aujourd’hui. Désabonnez-vous de tous les e-mails dont vous n’avez pas besoin. Parce que les données des e-mails génèrent aussi du CO2. Troisièmement, effacez toutes les applications qui ne sont pas nécessaires, car elles génèrent également du trafic de donnée en arrière-plan.

"Ce sont de très petites choses, mais si on le fait tous ensemble, cela aura un impact considérable, insiste notre experte. Commençons par de petites choses, et réfléchissons parallèlement à ce que nous pouvons faire pour prévenir davantage la pollution numérique et sauver l’environnement !"