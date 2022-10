Diffusion exceptionnelle de notre programme “Y’a pas de planète B” pour 670 élèves rassemblés autour des questions environnementales

Il y a 15 ans, un groupe de professeurs a voulu redonner un souffle nouveau au tri des déchets et à la sensibilisation des élèves face à ces questions. Ce nouveau souffle, ils l’ont appelé : l’opération "Tri-malin". Intradel, l’Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois, avait mis à leur disposition des valises explicatives sur le tri et le recyclage des déchets avec des échantillons concrets, ce qui permettait aux élèves de voir, sentir et toucher directement les différentes phases des produits recyclés. Un choix concret pour sensibiliser réellement les élèves et les impliquer depuis cette date dans des habitudes plus respectueuses de l’environnement.

À la rentrée scolaire 2018, ce nouveau souffle était donné. Le groupe tri-malin se nomme alors "Saint- Quirin Demain". Un mouvement né un peu avant les grandes marches pour le climat qui a trouvé un réel écho auprès des élèves. Mais la pandémie de 2019 a mis un coup de frein à ce bel élan.

"Nous essayons aujourd’hui de redonner vigueur à ce projet via des petites actions symboliques qui permettent aux jeunes de se sentir concernés et de les impliquer dans un mouvement international", nous confie le directeur.