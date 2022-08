Difficultés de réinsertion des détenus : "On va retourner en prison, on y était mieux"

Les détenus qui sortent de prison vivent un véritable parcours semé d’embûches. Entre les problèmes administratifs et financiers, il est très compliqué de se refaire une place dans notre société. Ce mercredi, l’asbl 'Le Passage' qui les encadre, interpelle les politiques pour améliorer les conditions de sortie.

On va retourner en prison, on y était mieux !

Pour cet ancien détenu, si on est jamais prêt pour rentrer en prison, on n’est pas prêt pour en sortir non plus. Cela fait six mois qu’il est sorti et qu’il galère pour retrouver un semblant de vie normale. "Je ne parviens pas à me réinsérer psychologiquement et socialement", ajoute-t-il. "Il y a tellement de choses à faire, qu’à un moment donné on se dit : On va retourner en prison, on y était mieux. C’est fou de se dire ça".