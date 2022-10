Difficile de remettre son commerce. Frédéric et Jacques en font l’expérience

Lorsqu’un commerçant arrive à l’heure de la retraite, il tente souvent de remettre son commerce. Mais l’opération n’est pas toujours simple car il faut trouver un candidat repreneur. Au risque de dire adieu à l’établissement pour lequel on s’est battu durant parfois plusieurs décennies.

Jacques Janssen est bijoutier-joaillier à Visé. Il a choisi de prendre sa retraite début 2023 et se cherche donc un repreneur : " 30 ans de carrière, j’ai envie d’arrêter et de profiter de la vie. La difficulté c’est de trouver une personne qui a les fonds nécessaires pour reprendre une bijouterie qui fonctionne très bien. Ça donne un très gros chiffre, mais j’aimerais vraiment bien que mon bébé continue. Ça serait quand même triste d’avoir fait 30 ans de carrière comme ça et qu’elle tombe à rien ", explique-t-il.

A Jalhay, c’est la boulangerie qu’il tient depuis 26 ans que Frédéric Schmitz fermera à la mi-décembre. Avec regret, faute de repreneur : " Ce qui freine les repreneurs : il y a déjà l’investissement financier. Il y a aussi le fait que c’est un investissement physique, un investissement de couple, parce que c’est un métier qui se fait en couple, donc il faut avoir un couple très solide, très fort, alors qu’il y a des jours où ce n’est pas toujours évident. Tout ça fait que les gens ne savent plus, ne veulent plus, et n’ont peut-être pas le courage de s’investir comme nous quand on avait 25 ans. Et puis le côté énergétique, c’est vrai, actuellement c’est un frein pour un éventuel investisseur ", détaille-t-il.

Une absence de repreneur qui rend toujours la page plus difficile à tourner.