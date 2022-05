Difficile de gérer les fins de mois ? Votre app bancaire s’équipe d’un outil pour mieux gérer vos dépenses

Récemment, plusieurs applications bancaires fournissent un accompagnement pour avoir une vue globale de ses dépenses. Caroline Sury, journaliste à L’Écho, explique les avantages de cette nouvelle fonction utile au consommateur.

Si encore en 2021 les Belges ont continué à gonfler leurs comptes en banque, le taux d’épargne de 2022 est le plus bas depuis le début de la pandémie.

Inflation, hausse des factures énergétiques liées à la guerre en Ukraine, plus grande consommation depuis la 'presque' fin de la pandémie, réservations à l’avance des vacances, la Banque Nationale de Belgique reste prudente sur les causes de ce ralentissement. Quoi qu’il en soit, certaines familles ont sans doute plus de difficultés qu’auparavant à gérer les fins de mois et à épargner.

Il devient vital d’effectuer un premier calcul entre les revenus et les dépenses pour soulager le portefeuille. Si cet exercice n’est pas une partie de plaisir pour vous et que vous n’en avez pas l’habitude, il existe désormais un calculateur de budget lancé par Wikifin.

Mais les banques elles-mêmes ont développé des outils pour analyser votre gestion financière mensuelle.