Dieumerci Mbokani fait son retour en Belgique, au SK Beveren

Il a été cité aux quatre coins de la Belgique ces dernières semaines, et c'est du côté de Beveren que Dieumerci Mbokani a finalement décidé de poser ses valises! Sans club depuis la fin de son contrat avec le club de Kuwait FC, il revient donc en Belgique en Challenger Pro League. Le club waaslandien a annoncé la nouvelle ce lundi soir sur ses réseaux sociaux.

Il s'agit du douzième club par lequel le joueur est passé depuis ses débuts professionnels au Congo en 2005. Après le Sporting d'Anderlecht (48 buts en 79 matches), le Standard (50 buts en 120 matches), et l'Antwerp (42 buts en 82 rencontres), Mbokani va donc découvrir un nouveau club du plat pays.

Son efficacité devant le but pourrait s'avérer précieuse pour les Waaslandiens qui espèrent retrouver l'élite du football belge au plus vite. Ils sont actuellement cinquièmes avec neuf unités après six rencontres.