Dieumerci Mbokani, ça vaut quoi à 36 ans ?

S’ensuit un bref passage la saison dernière au Koweit pour renflouer ses caisses personnelles et… définitivement dire adieu à la Belgique ? Pas si vite, ce serait mal connaître le personnage, qui estime en avoir toujours sous le capot et envisage donc un retour à la casa liégeoise.

Mais justement, que vaut un Mbokani à 36 ans ? Au vu de ce qu’il a montré à l’Antwerp dans un passé finalement assez proche (2018-2021) il semble toujours aussi prolifique face au but. A voir si son eldorado koweitien ne lui a pas coupé les guiboles mais Mbokani semble, sur papier, affûté.

Et à bien y réfléchir, on se dit que le Standard n’a finalement rien à perdre. Dans le pire des cas, l’arrivée du Congolais fait pschiit et il sera vite envoyé dans le cimetière des come-backs ratés en Pro League, aux côtés des Kevin Mirallas ou Steven Defour pour ne citer qu’eux.

Dans le meilleur des cas, même à 36 ans, le routinier Mbokani pourrait épauler le pauvre Renaud Emond, désespérément seul sur le front de l’attaque liégeoise. Un avis partagé par Philippe Albert : "C'est un joueur qui connaît notre championnat et qui pourrait apporter une plus-value et retirer le Standard de cette descente aux enfers. Donner un contrat à des joueurs d’un an, vous ne risquez rien, que du contraire."

Mbokani pourrait apporter ce sens du but, qualité qui fuit Emond depuis de trop nombreux mois et son passage raté à Nantes. Parce que si on ne peut pas reprocher au phoenix liégeois de se battre et de multiplier les appels, gageons quand même qu’il ne brille pas forcément par ses buts depuis son retour en Bord de Meuse (3 buts en 16 matches).

Savoir se placer, savoir fructifier le moindre ballon qui traîne, Mbokani en a fait sa marque de fabrique partout où il passait. Et même si la fin de carrière pointe tout doucement le bout de son nez, on imagine qu’il voudra finir en beauté. Et boucler la boucle là où tout a vraiment commencé pour lui.