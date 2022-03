Diététicien du sport : quand l’alimentation est au service de la performance

C’est au Centre ADEPS de la Sapinette que Joëlle Scoriels a pris rendez-vous avec Serge Pieters. C’est là que sont situés les centres de haut niveau des fédérations francophones de gymnastique et de tennis. Bref, l’endroit où s’entraînent les champions de demain.

Pour les aider à atteindre leurs objectifs, ils sont notamment suivis par Serge Pieters, diététicien du sport :

Mon but c’est de les alimenter correctement. C’est être capable de transformer les recommandations nutritionnelles de manière que les sportifs soient le plus performant possible, et de traduire cela en aliments, en conseils alimentaires.