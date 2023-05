Dieselgate en Belgique : début des plaidoiries ce lundi alors que le groupe VW a toujours refusé d'indemniser les consommateurs belges

Le scandale des moteurs truqués a éclaté en septembre 2015 quand le groupe VW a admis avoir trafiqué 11 millions de ses voitures diesel - des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Porsche -, dont environ 300.000 en Belgique, pour masquer le niveau réel de leurs émissions les plus toxiques. Dans la foulée, en 2016, Testachats avait lancé une action collective afin de permettre à l'organisation de représenter les consommateurs dupés. Cette 'class action" contre le groupe allemand et le distributeur automobile belge D'Ieteren avait été déclarée recevable par le tribunal de première instance de Bruxelles fin 2017.

"En Belgique, le groupe a toujours refusé d'indemniser les consommateurs lésés", déplore Testachats, qualifiant cela d'"inacceptable". "Au vu des décisions judiciaires récentes, mais aussi des transactions conclues en Allemagne par exemple, toutes en faveur des consommateurs lésés, nous avons bon espoir que justice soit rendue et que VW soit condamnée à indemniser tous les consommateurs belges concernés", confie Julie Frère, porte-parole de l'organisation.

Ces dernières années, Volkswagen a en effet déjà été condamné dans plusieurs pays européens, dont l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, rappelle Testachats. Les consommateurs allemands et anglais ont quant à eux déjà été indemnisés par le constructeur de Wolfsburg. Aux États-Unis, un règlement à l'amiable d'un montant de 14,7 milliards de dollars a été conclu.