Dieselgate dans l’automobile : aux Pays-Bas, une nouvelle plainte collective a été déposée contre Renault

Environ 300.000 véhicules produits entre 2009 et 2019 sont concernés. Les conducteurs des voitures en question sont priés de se manifester. Emission Claim veut récupérer environ 20% de leur prix d’achat. Selon le calcul rapide d’un porte-parole, cela signifie que la demande pourrait facilement atteindre 3 milliards d’euros.

Selon la fondation néerlandaise, il est essentiel que le plus grand nombre possible de personnes se manifeste pour qu’elle puisse se présenter devant le tribunal d’Amsterdam le 8 décembre avec autant de victimes que possible.

L’affaire est financée par l’avocat américain Steve Berman, qui a déjà obtenu des règlements importants aux États-Unis, notamment dans le cadre du scandale des moteurs diesel contre Volkswagen et Mercedes. Aux Pays-Bas, outre ce dossier contre Renault, il finance également des actions en justice similaires contre Mercedes et Stellantis, la société mère de Peugeot, Citroën et Opel.