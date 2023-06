Diego le "tennis freestyler" belge aux plus de 50 millions de vues sur les réseaux sociaux

C’est en vacances à Knokke, en 2017, que Diego s’est véritablement lancé dans le "tennis freestyle" : J’avais regardé des vidéos de freestylers foot et tennis. J’étais à la mer et je n’avais rien à faire, donc je me suis dit je vais m’entraîner. J’ai mis un baffle, de la musique, un petit pot pour gagner de l’argent et puis j’ai commencé à faire mes trick shots. Les gens ont bien aimé et ont commencé à me donner quelques pièces et j’ai fait ça tous les soirs de la semaine".

Diego en a ensuite fait des vidéos qu’il a postées sur Instagram :"Cette vidéo n’a pas vraiment marché sur Instagram. C’est plus tard que mes vidéos ont commencé à bien fonctionner. Aujourd’hui je suis à plus de 50 millions de vues cumulées pour mes vidéos de freestyle. Certaines réalisations m’ont mis des heures et des heures mais ça vaut la peine quand on voit le résultat final".