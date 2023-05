"Diego ! Diego !" : l’exploit de Naples n’a pas effacé le souvenir de Maradona, divinité vénérée à jamais

Naples est (enfin) de retour au sommet du football italien. Après 33 ans d’attente, les Gli Azzurri ont remporté un troisième titre de champion d’Italie, en partageant sur la pelouse de l’Udinese jeudi soir (1-1). L'occasion pour les supporters napolitains de célébrer leur héros… Diego Maradona.

Il y a plus de 30 ans, Maradona, décédé en novembre 2020, est entré dans la légende du club napolitain en lui offrant deux titres de champion d’Italie (1987 et 1990). En 2023, personne n’a oublié "El Pibe de Oro". Ni les 55 000 supporters réunis dans le stade pour suivre le match sur des écrans géants, ni l’entraîneur victorieux Luciano Spalletti.

"Diego ! Diego !", scandaient les supporters présents en nombre au San Paolo, rebaptisé Diego Armando Maradona en hommage à la légende argentine en 2020. Après le coup de sifflet final, le peuple napolitain s’est rendu dans les "Quartieri spagnoli" pour célébrer le sacre sous la fresque de Maradona. "Le football est vraiment dans notre ADN, nous sommes Italiens, mais surtout Napolitains. Cette victoire est encore plus belle que la première, on sent que Maradona est avec nous et nous protège", a confié Antonio Esposito, supporter âgé de 65 ans.

Même discours du côté de Spalletti après la rencontre : "Ils ont vu de grands entraîneurs, de grands champions, un public qui a vu jouer Diego Armando Maradona, et dans ce résultat, il y a probablement un peu de sa protection".

L’exploit réalisé par Osimhen et sa bande n’a donc bel et bien pas effacé le souvenir de Maradona…