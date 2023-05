Diego, bientôt un personnage récurrent dans "Demain nous appartient" ?

Interrogé à ce propos par AlloCiné, Enzo Rose répond par l’affirmative : "Ce ne sera pas forcément facile tous les jours pour Diego. Mais il va a priori continuer une vie à Sète chez les Delcourt, oui" confie-t-il ainsi.

Quant à savoir comment se passera la cohabitation avec le couple formé par Chloé et Alex et comment celle-ci se mettra en place, le mystère reste entier. Enzo Rose lui-même dit ne pas encore connaître les détails du scénario. "Mais il va passer un temps chez les Delcourt en tout cas, c’est certain. Et ensuite on verra bien", indique-t-il.