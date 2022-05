Didier van Cauwelaert signe un roman déjanté et personnel : "C’est une manière de dire 'Je t’aime' à ma mère"

Didier van Cauwelaert était l'invité du 8/9 pour présenter son nouveau livre Une vraie mère… ou presque. Pour la première fois, l'auteur français livre un message plus personnel à travers une histoire tout aussi déjantée qu'émouvante du rapport à la mère et à la mort. Ou comment faire rimer humour léger et hommage profond.

Avez-vous déjà pensé à commettre des excès de vitesse avec la carte grise de votre mère... défunte ? Peut-être pas, mais le personnage de ce livre, oui ! Après avoir perdu onze points sur son permis de conduire, la défunte mère doit participer à un stage de récupération de points. Ce qui est problématique quand on est mort.

C’est là que Lucie Castagnol, une bouillonnante comédienne à la retraite, entre en jeu ! Elle interprètera à perfection le rôle de la disparue !

Didier van Cauwelaert vous embarque dans une aventure schizophréniquement drôle !