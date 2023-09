Didier Reynders : "On doit éviter d’être noyés de véhicules électriques chinois" bon marché

Un autre défi de taille que l’Union européenne devra relever à l’avenir est la question de son élargissement. Une réforme des institutions va s’imposer : "On ne pourra pas continuer à travailler avec la même composition de la Commission, les mêmes règles de prise de décision. On doit faciliter une flexibilité", précise Didier Reynders. "La majorité qualifiée peut être encore revue dans un certain nombre de domaines et permettre que, pour beaucoup de décisions, on ne soit pas bloqués par un ou plusieurs États. Ce sont des mesures qu’il faudra prendre pour rendre plus performantes les institutions européennes quand on sera plus nombreux, peut-être plus de 30 un jour", détaille le Commissaire européen.