Didier Reynders à Kiev : "On nous a demandé de descendre dans les abris"

Des frappes indiscriminées, une idée de vengeance

"Aujourd’hui, on s’est rendu compte que l’attaque n’était pas seulement sur Kiev mais aussi sur d’autres villes du pays. Et de nouveau, assez indiscriminée, très souvent sur des lieux civils. On sentait monter la tension depuis quelques jours […] Ce qu’on ressent aujourd’hui, c’est une idée de vengeance, avec des frappes indiscrimées à travers le pays. C’est le signe de fébrilité et qu’on est confronté à des crimes de guerre, pour lesquels des enquêtes doivent être menés sur le terrain, ce que nous faisons.

Ce que nous faisons sur les crimes de guerre est vraiment indispensable.

Ça démontre aussi que ce que nous faisons sur les crimes de guerre est vraiment indispensable. On doit continuer à faire passer ce message qu’il n’y aura pas d’impunité. Et malheureusement, encore aujourd’hui, on va relever un certain nombre de sites où se trouvent vraiment des victimes civiles qui n’avaient aucune raison d’être attaquées. Je l’ai vérifié déjà hier, sur des sites attaqués début mars, on voyait des immeubles qui n’étaient en rien des objectifs militaires. On sent aujourd’hui plus une démarche de vengeance face l’avancée ukrainienne qu’une véritable démarche militaire."

La visite de travail de Didier Reynders a donc été écourtée. Elle avait démarré hier à Kiev, avec le procureur général d’Ukraine, et la visite de sites de crimes de guerre et des réunions avec des associations, notamment celle qui a reçu le prix Nobel de la Paix.