Didier Reynders à Jeudi en Prime : Maintenir des réacteurs nucléaires est "un choix très sécurisé"

La Belgique prendrait-elle un risque si elle confirmait dans les semaines qui viennent la fermeture définitive des centrales nucléaires en 2025, alors qu’il lui serait encore possible de prolonger la durée de vie de deux réacteurs ? "C’est un choix à faire en assumant les risques qui sont sur la table aujourd’hui", répond Didier Reynders. Pour lui, "il faut être très prudent", car dit-il, en tournant les yeux vers la crise russo-ukrainienne, une telle crise, "peut avoir un impact très fort sur les prix et sur l’approvisionnement".

Prudent, le commissaire européen se garde bien de s’immiscer dans le débat politique belge. Pour lui, la question qui se pose en Belgique est de savoir si l’on a "vraiment la certitude que l’on peut se passer, non pas de la sortie du nucléaire – on sort du nucléaire en Belgique, on ferme des centrales les unes après les autres – mais de fermer les deux dernières dans les dates prévues". "Beaucoup d’Etats européens font le choix de continuer à utiliser encore du nucléaire pendant un certain nombre d’années", ajoute le commissaire européen Reynders. C’est pour ce dernier, "un choix très sécurisé", "si en parallèle on développe beaucoup le renouvelable".

Dans le contexte géopolitique actuel, miser sur des centrales au gaz pour remplacer les réacteurs nucléaires comme le prévoit la Belgique, est-ce une bonne idée, alors que 90% du gaz consommé en Europe vient de Russie ? En attendant de trouver des sources diversifiées d’approvisionnement énergétique, dans le renouvelable ou important d’autres types de gaz, comme le LNG du Qatar, "il y a des énergies existantes aujourd’hui. Donc, le nucléaire qui est là, la question est de savoir si l’on peut s’en passer au rythme prévu", insiste Didier Reynders.

Si l'objectif de nombreux pays, dont la Belgique est d'assurer une transition vers le renouvelable, la stratégie belge étonne Didier Reynders. "Ce qui est particulier en Belgique, c'est que l'on veut utiliser du gaz, qui est carboné, pour sortir du nucléaire, qui est décarboné même s'il pose d'autres problèmes en matière de déchets et de sécurité", s'interroge le commissaire européen.

L’ancien vice-Premier ministre belge rappelle alors les craintes émises par le patronat belge à propos du scénario de fermeture des centrales d’ici 2025, des craintes relayées par certaines formations politiques. "Ils sont inquiets en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Les citoyens ont aussi raison d’être inquiets quand on voit l’évolution des prix, mais aussi quand on voit ce qu’une crise internationale peut entraîner comme risque d’approvisionnement", répète Didier Reynders.