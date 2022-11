Didier Lamkel Zé va déjà quitter Courtrai : " En janvier, je signe à Ferencvaros "

Revenu cet été en Belgique après avoir été libéré par l’Antwerp, Didier Lamkel Zé va déjà quitter Courtrai cet hiver, où il avait pourtant signé un contrat de 3 ans.

Il négocie actuellement son transfert à Ferencvaros, le champion de Hongrie où évoluent également Xavier Mercier (ex-OHL et Courtrai) et les frères Samy et Ryan Mmaee (ex-Standard). Le Camerounais l’a révélé en exclusivité, lors de l’interview " Sur le Gril " à paraître la semaine prochaine.

" Vu mes qualités, je sais que je vaux mieux que Courtrai, et c’était aussi le deal avec le Directeur Général du club Matthias Leterme quand j’ai signé ici " lâche Didier Lamkel Zé, avec la sincérité qui le caractérise. " J’ai besoin d’un gros challenge pour franchir un nouveau palier et relancer ma carrière, et c’est une offre que je ne peux pas refuser. Ferencvaros est un grand club, qui joue chaque année la Champions League ou l’Europa League. Les dirigeants hongrois me suivent depuis longtemps, ils me voulaient déjà quand j’étais à l’Antwerp. A 90%, je peux donc annoncer que je signerai en Hongrie en janvier. "