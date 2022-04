Didier Lamkel Zé, prêté jusqu'en fin de saison à Metz, a deux mois pour se relancer en Ligue 1

L'attaquant camerounais de l'Antwerp Didier Lamkel Zé, 25 ans, a retrouvé un club après la fin prématurée de son prêt à Khimki, en Russie : l'ancien enfant terrible de la Pro League va terminer la saison sous les couleurs du FC Metz, qui occupe actuellement l'avant-dernière place de la Ligue 1 et qui va tenter d'éviter la relégation en Ligue 2.

Didier Lamkel Zé n'aura que deux mois et neuf matches pour faire ses preuves du côté de la Moselle et va donc découvrir un troisième - et dernier - club cette saison puisqu'il avait déjà été prêté par l'Antwerp en Slovaquie (Dunajská Streda) puis en Russie (FC Khimki).

En raison du conflit en Ukraine, le joueur formé à Lille a été autorisé à trouver un nouveau club, et il s'apprête donc à découvrir la Ligue 1 sous les ordres de Frédéric Antonetti.