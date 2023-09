Didier Lamkel Zé, ex-enfant terrible de l'Antwerp et Courtrai, se défend : "Le seul pays où j’ai eu des problèmes, c’est en Belgique"

Débarqué à l’Antwerp en 2018 en provenance de Niort, le Camerounais aura disputé 88 matches avec le Great Old en quatre ans. Après différents prêts (en Slovaquie, en Russie et à Metz), Lamkel Zé signe un contrat de trois saisons à Courtai. Un club qu’il quittera précipitamment.

"Après mon passage à Metz, je suis allé à l’Omonia Nicosie pour discuter d’un transfert. Entre-temps, les dirigeants de Courtrai m’ont contacté pour me dire que je les intéressais. Sauf que l’Omonia a menacé de déposer une plainte à la FIFA si je ne signais pas chez eux. J’étais libre d’aller où je voulais, pourtant. J’ai donc dit à Courtrai que j’acceptais de venir s’ils me défendaient devant la FIFA. Chose que Matthias Leterme, l’avocat du club et l’intermédiaire qui s’occupait de faire le deal, a accepté. Très bien : je commence à jouer mais deux ou trois semaines après, l’Omonia envoie une lettre qui demandait qu’on me revende, et on serait quitte. Matthias Leterme refuse, il me dit qu’il va gérer avec la FIFA et que je dois rester. Pas de problème. Un mois plus tard, la FIFA envoie une lettre, et Matthias Leterme me dit que c’est à moi de m’en charger. J’ai payé mes avocats, mais comme ils n’ont pas respecté leurs engagements, je suis parti. Dimanche dernier, j’ai appris que j’avais gagné mon procès face à l’Omonia. C’est une très bonne nouvelle".

Dieumerci Mbokani et moi, on a réussi à stabiliser l’Antwerp

Bien qu’il soit désormais loin du plat pays, Didier Lamkel Zé a suivi de près les prouesses de l’Antwerp, qui a décroché son 5e titre de champion de Belgique en mai dernier.

"Il s’est passé des trucs à l’Antwerp, mais je n’ai rien contre eux. C’est désormais de l’histoire ancienne. Je me dis que j’ai contribué à la reconstruction. Quand je suis arrivé, on disait que ça ne jouait pas au foot, que c’était que sur la gnaque et tout. Dieumerci Mbokani et moi, on a réussi à stabiliser le club. Ensuite, les dirigeants ont su recruter les bons joueurs pour arriver à décrocher le titre. C’est mérité, bravo à eux".