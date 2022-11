Didier Lamkel Zé (Courtrai) sur le Gril : "J'ai besoin de me sentir aimé"

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PAPIER 1 : HYPOCRITES (Il grimace) " Des hypocrites, il y en a quelques-uns dans le monde du foot… En apparence, en foot, on vise tous le même objectif. Mais derrière, ça se donne des balles… (sic) En football, il ne faut pas trop vite donner sa confiance. A l’Antwerp, tout le monde rigolait avec toi en ta présence… mais derrière ton dos, on te tuait (sic). Des joueurs allaient dire du mal de moi à Bölöni, mais lui voulait que tout soit dit au sein du vestiaire… et là, plus personne ne parlait. Le coach n’aimait pas toutes ces hypocrisies. En football, c’est toujours comme ça : ceux qui prennent la parole et disent ce qu’ils pensent sont détestés. Samuel Eto’o a vécu ça, Emmanuel Adebayor aussi… Aujourd’hui, je me fous de ce qu’on pense de moi. Les seules personnes qui comptent pour moi, elles connaissent le vrai Didier. " (sic)

PAPIER 2 : ANDERLECHT. " J’y ai fait un test quand j’avais 15-16 ans, c’est d’ailleurs là que j’ai vu la première fois Mbokani. Cette semaine-là, j’ai aussi assisté au dernier match des Play-Offs, décisif pour le titre, contre Zulte Waregem. J’ai réussi ce test mais Anderlecht ne pouvait pas me faire signer avant mes 18 ans… Alors, j’ai signé une convention avec le LOSC, à Lille. J’aurais rêvé de signer à Anderlecht, car c’était vraiment le grand club de l’époque, chaque année en Ligue des Champions… pas comme maintenant ! (sic) Quand j’étais petit, je ne rêvais pas de clubs comme Barcelone ou le Real, comme tout le monde… Je rêvais plutôt de Dortmund, de Leicester, de Nice ou de Monaco… A Leicester, j’aimais bien les fans… et la manière dont les lignes du terrain étaient tracées (sic). A Monaco, c’est parce que j’avais un ami qui y jouait et on s’est juré d’y jouer ensemble un jour… La meilleure décision de ma carrière ? (Il réfléchit) D’être parti en prêt à Metz : mes amis me titillaient sur le niveau du championnat en Belgique, alors je leur ai prouvé que je pouvais aussi marquer des buts en France. Même si, je l’avoue, on court beaucoup en Belgique… alors qu’en France, c’est le ballon qui court ! " (sic)