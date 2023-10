Didier Laloy Symphonique

Pour célébrer ses trente ans de carrière, Didier Laloy pose un pied dans le monde du symphonique. Accompagné par l’Orchestre de Chambre de la Néthen et par l’ensemble Quartz, l’accordéoniste belge revisite ses propres compositions dans des arrangements imaginés par Jean-Luc Fafchamps et Gwenaël Mario Grisi. Concerts au Théâtre Marni ce samedi à 16h et à 20h.

A 49 ans, Didier Laloy continue de multiplier les projets et les rencontres artistiques, toujours avec le même désir, celui de pousser un peu plus loin les possibilités offertes par l’accordéon diatonique.

On peut rappeler qu’il a fait partie de l’ensemble Urban Trad qui avait remporté pour la Belgique en 2003 une très belle deuxième place à l’Eurovision. On le retrouve désormais dans des formations plus intimes. Il a fondé l’ensemble Belem avec la violoncelliste Kathy Adam. Il a joué en duo avec Quentin Dujardin, Jean-Philippe Collard-Neven, Tuur Florizoone. Didier Laloy vit la musique en groupe et dans un esprit de dialogue.