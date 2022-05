Didier Jacquet : "Un à travers incompréhensible" de Krejcikova, "Bonaventure a gagné son tournoi à elle" et Swiatek "joue un tennis fantastique"

La deuxième journée de Roland-Garros a encore réservé son lot de surprise, surtout dans le tableau féminin. Et parmi celles-ci, on a failli retrouver Ysaline Bonaventure. La Belge a longtemps mené face à Bianca Andreescu mais s’est finalement inclinée en trois sets 6-3 5-7 0-6 après une belle bataille.

Notre consultant Didier Jacquet est revenu sur les faits majeurs de la journée au micro de Sarah Mottard et notamment sur la performance de la Liégeoise : "Bilan assez mitigé. On a cru quand même à une grande performance d’Ysaline Bonaventure. C’était déjà une performance en soi de passer les qualifications. Elle a gagné son tournoi à elle. Son tournoi de référence où elle n’était pas encore parvenue à passer les qualifications depuis pas mal d’années. Elle a joué pendant une heure quart un tennis de référence qu’elle n’a jamais produit sur terre battue. Il lui aura manqué quelques minutes voire quelques balles pour franchir ce premier tour. Ça n’a pas été le cas mais elle nous a quand même donné plein de moments de bonheur pendant une grande partie du match donc c’est assez chouette".

Maryna Zanevska s’est également inclinée au premier tour, confirmant la mauvaise journée pour la Belgique : "A côté de ça, Zanevska a perdu assez sèchement contre Zheng. Il faut savoir que la situation n’est pas si simple pour elle. C’est la guerre en Ukraine. Elle est à la base ukrainienne donc c’est compliqué. Derrière ça, il faut souligner son grand début de saison. Elle est installée, enfin, de manière je l’espère de manière durable, dans le top 100, ce qui va lui permettre de vivre une saison aussi assez saine au niveau financier et donc pouvoir mettre le volet argent de côté pour essayer de continuer à performer dans son tennis et encore pourquoi pas gagner quelques places".

Côté surprise dans le tableau féminin, c’est tout simplement la tenante du titre, Barbora Krejcikova qui a été éliminée par la jeune Française de 19 ans, Diane Parry : "Ici c’est Parry. C’était son rendez-vous, elle s’est battue avec ses armes. Après, la tenante du titre en 2021, la double tenante du titre puisqu’elle a gagné aussi en double, a fait un à travers assez incompréhensible qu’on voit de temps en temps dans le tennis féminin. Elle était tellement souveraine tout au long de la première manche qu’on pensait que rien ne pouvait lui arriver. Et bien pas du tout, avec l’aide du public, avec son courage, son fantastique revers à une main, elle a réussi à inverser la tendance et donc c’est assez méritoirement qu’elle arrive au second tour. Alors ce n’est pas uniquement grâce à elle parce que c’est aussi la tenante du titre qui l’a vachement aidée".

Par contre, la grande favorite, Iga Swiatek n’a pas tremblé et a expédié Lesia Tsurenko, 6-2 6-0 en même pas une heure. Elle confirme donc qu’elle est bien la joueuse la plus en vue chez les dames : "Depuis l’annonce de la retraite anticipée de Barty, elle a des ailes qui poussent dans son dos. Elle joue un tennis juste fantastique. Je pense qu’au niveau des stats elle ne perd pas plus de six jeux par match depuis maintenant 3-4 mois. Tout ce qu’elle joue elle le gagne donc forcément elle se bonifie, elle prend énormément de confiance et elle a survolé cette rencontre. C’était même en moins d’une heure donc on se réjouit de la voir face à un peu plus d’opposition mais à l’heure actuelle on se demande qui va pouvoir rivaliser avec Swiatek sur cette quinzaine".