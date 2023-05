Didier Eribon : "Les personnes âgées n’ont pas droit à la parole dans notre société"

Enfant abandonnée par son père puis par sa mère et placée à l’orphelinat, la mère de Didier Eribon sera femme de ménage puis ouvrière en usine. À vingt ans seulement, en 1950, elle se marie avec un homme qu’elle détestera toute sa vie. S’ensuit une longue cohabitation jusqu’à la mort de son mari, atteint d’Alzheimer.

Après la mort de son mari, sa vie prend un nouveau tournant. Elle tombe amoureuse d’un homme marié et découvre l’amour à plus de 80 ans. Mais, devenue incapable de vivre seule, elle est placée dans une maison de retraite dans la banlieue de Reims, où elle dit être "maltraitée". Elle décède sept semaines plus tard.

C’est bien la situation des personnes âgées dans les maisons de retraite que Didier Eribon met ici en lumière : le sentiment d’abandon et le désarroi, l’attente de la mort et la résignation, le cynisme de l’institution, le manque de moyens, etc.